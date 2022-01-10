Мария Львова-Белова намерена поддержать нижегородские проекты по улучшению качества жизни детей Общество

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о готовности поддержать нижегородские проекты по улучшению качества жизни детей, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Детский омбудсмен посетила Нижегородскую область 18 января 2022 года.

Она отметила, что будет способствовать тиражированию на другие регионы целого ряда нижегородских социальных проектов, в том числе проекта комплексного сопровождения людей с РАС "Ментальное здоровье" и опыта деятельности центра наставничества для подростков "Хулиганодом".

"В Нижегородской области потрясающие проекты, я уезжаю отсюда влюбленной в ваши инициативы и в ваш город! Буду всячески способствовать, чтобы в регионах создавались подобные центры и пространства. Мы также обсуждали реформу социальных учреждений. Это большая планомерная работа, которая точно приведет к улучшению качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Мы должны их всячески защищать, и в лице вашего губернатора я нашла поддержку", - отметила Мария Львова-Белова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в 2022 году филиалы "Хулиганодома" планируется открыть в Кстове, Урене, Богородске и Арзамасе.

"Этот проект в дальнейшем планируется тиражировать на весь регион. Очень здорово, что задача создания таких подростковых пространств поставлена и на федеральном уровне. Мы многое можем, но сможем гораздо больше, если проект будет курироваться из федерального центра", - подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе визита в Нижегородскую область Мария Львова-Белова посетила Дзержинский специализированный дом ребенка №2, где воспитываются дети до 4 лет с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики, лишенные родительского попечения. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка вместе с заместителем губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения Давидом Мелик-Гусейновым осмотрела условия проживания детей, пообщалась с сотрудниками.

По словам главного врача дома ребенка Михаила Бушуева, первоочередная задача сотрудников учреждения - не только восстановление здоровья, но и реабилитация малышей, то есть развитие у них навыков и умений. Итогом работы, по словам главного врача, является социальная реабилитация: 95% воспитанников возвращается в свои или передается в приемные семьи. Такой показатель держится на протяжении последних 10 лет.

Кроме того, Мария Львова-Белова посетила детскую городскую клиническую больницу №1 Приокского района Нижнего Новгорода, ГБУ "Центр социального развития Нижегородской области". Системные и точечные вопросы по итогам визита омбудсмен обсудила на рабочем совещании с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также на расширенном совещании с участием уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргаритой Ушаковой, представителями правительства региона, ГУ МВД России по Нижегородской области. Также состоялась встреча детского омбудсмена с руководителями НКО.