Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение "умных спортплощадок" в регионах Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым регионы в ближайшие три года получат свыше 9 млрд рублей на строительство более 80 модульных спортивных залов и почти 200 "умных спортивных площадок". Документ опубликован на сайте Кабмина.

Согласно информации, 2,4 млрд рублей выделят в 2022 году, 3,3 млрд рублей - в 2023 году, 3,4 млрд рублей - в 2024 году. Деньги поступят в 84 региона.

О выделении средств на возведение объектов ранее сообщил Михаил Мишустин. По его словам, это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом в шаговой доступности, которые включают в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 января на совещании правительства о ходе реализации инициатив социально-экономического развития России до 2030 года сообщил, что при поддержке "Единой России" в регионах будет создано 1,5 тысячи "умных" спортплощадок. По его словам, финансирование федерального проекта "Бизнес-спринт", который предусматривает государственно-частное партнерство, составит 16 млрд рублей, еще 14 млрд – внебюджетные инвестиции. Задача проекта - создать условия для привлечения граждан к спорту и необходимую для этого спортивную инфраструктуру в шаговой доступности.

"Умные" спортивные площадки необходимы во всех муниципальных районах и малых городах Нижегородской области. Очень хорошо они приживаются на территориях школ, техникумов, спортивных комплексах. На сельских территориях эти площадки являются социально значимым центром, который притягивает молодежь, школьники с удовольствием проводят на них внеурочное и каникулярное время. Подобные спортивные комплексы помогают заниматься спортом разным группам населения, получать хорошую физическую форму и выполнять нормы ГТО", - отметил региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Владимир Поддымников.

Напомним, предложение "Единой России" о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов президент Владимир Путин поддержал на Съезде партии в 2021 году. "Единая Россия" добилась увеличения финансирования на эти цели из федерального бюджета. По инициативе партии регионы получат еще 400 млн рублей ежегодно, что позволит дополнительно вводить порядка 20 таких площадок. Мероприятия по поддержке физической культуры и спорта являются важным направлением народной программы партии.