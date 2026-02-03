Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой" Спорт

Фото: ФК "Красава ЕНИ"

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Уроженец Нижнего Новгорода подписал контракт с клубом "Красава ЕНИ".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год, если команда сохранит прописку в высшем дивизионе страны.

Черышев присоединился к "Красаве" на правах свободного агента. Для 35-летнего футболиста это возвращение на поле после почти годичного перерыва. В составе "Паниониоса", своего прошлого клуба, он провел 24 матча, забил 5 голов и отдал столько же результативных передач.

Свой дебют за новый клуб Денис отметил в гостевом матче против "Омонии" из Никосии.

На данный момент "Красава" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в активе 17 очков после 20 туров.

До переезда на Кипр Черышев выступал за ряд европейских клубов, включая испанские "Реал", "Севилью", "Вильярреал", "Валенсию", а также итальянскую "Венецию".

Ранее сообщалось, что "Пари НН" подписал контракт с 21-летним нападающим Матвеем Урванцевым.