Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой"

Фото:
Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Уроженец Нижнего Новгорода подписал контракт с клубом "Красава ЕНИ".
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год, если команда сохранит прописку в высшем дивизионе страны.
Черышев присоединился к "Красаве" на правах свободного агента. Для 35-летнего футболиста это возвращение на поле после почти годичного перерыва. В составе "Паниониоса", своего прошлого клуба, он провел 24 матча, забил 5 голов и отдал столько же результативных передач.
Свой дебют за новый клуб Денис отметил в гостевом матче против "Омонии" из Никосии.
На данный момент "Красава" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в активе 17 очков после 20 туров.
До переезда на Кипр Черышев выступал за ряд европейских клубов, включая испанские "Реал", "Севилью", "Вильярреал", "Валенсию", а также итальянскую "Венецию".
Ранее сообщалось, что "Пари НН" подписал контракт с 21-летним нападающим Матвеем Урванцевым.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+