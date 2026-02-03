Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
03 февраля 2026 11:08Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой"
02 февраля 2026 15:30"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
02 февраля 2026 10:35Несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 16:14Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"
31 января 2026 18:50Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд
31 января 2026 14:17Нижегородская "Чайка" одолела "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0
31 января 2026 12:03Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"
29 января 2026 17:13Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту пройдут в Нижнем Новгороде 7 февраля
28 января 2026 22:35Нижегородское "Торпедо" в третий раз в сезоне проиграло "Северстали"
Спорт

Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой"

03 февраля 2026 11:08 Спорт
Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской Красавой

Фото: ФК "Красава ЕНИ"

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Уроженец Нижнего Новгорода подписал контракт с клубом "Красава ЕНИ".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год, если команда сохранит прописку в высшем дивизионе страны.

Черышев присоединился к "Красаве" на правах свободного агента. Для 35-летнего футболиста это возвращение на поле после почти годичного перерыва. В составе "Паниониоса", своего прошлого клуба, он провел 24 матча, забил 5 голов и отдал столько же результативных передач.

Свой дебют за новый клуб Денис отметил в гостевом матче против "Омонии" из Никосии.

На данный момент "Красава" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в активе 17 очков после 20 туров.

До переезда на Кипр Черышев выступал за ряд европейских клубов, включая испанские "Реал", "Севилью", "Вильярреал", "Валенсию", а также итальянскую "Венецию".

Ранее сообщалось, что "Пари НН" подписал контракт с 21-летним нападающим Матвеем Урванцевым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
31 января 2026 12:03Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"
27 января 2026 14:45Экс-футболист горьковской "Волги" Борис Игнатьев умер в 85 лет
17 января 2026 08:00Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин перешел в "Ротор"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных