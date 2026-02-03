Игроки "Торпедо" вошли в символические команды КХЛ по итогам января Спорт

Фото: КХЛ

Игроки "Торпедо", нападающий Егор Виноградов и вратарь Дмитрий Дагестанский, были включены в символические команды Континентальной хоккейной лиги по итогам января 2026 года.

Егор Виноградов вошел в состав звезд лиги, став лучшим в нижегородской команде по системе "гол+пас". За январь он набрал 17 очков (7+10), провел 23 силовых приема. В общей сложности в текущем сезоне Виноградов сыграл 53 матча, в которых набрал 45 очков (19+26), а его показатель полезности составляет +5.

В символическую сборную новичков КХЛ попал голкипер Дмитрий Дагестанский. Он дебютировал в матче против "Сибири", который завершился со счетом 2:4. Несмотря на поражение, 20-летний вратарь отразил 85,7% бросков, совершив 18 сейвов.

Напомним, Дагестанский стал вторым вратарем основной команды, составив пару Дмитрию Костину, после обмена Ивана Кульбакова в "Адмирал".

Кстати, 2 февраля "Торпедо" встречалось с владивостокской командой и обыграло ее со счетом 3:2. Ворота "моряков" как раз защищал Кульбаков.

Ранее сообщалось, что Егор Виноградов и Антон Силаев примут участие в Матче звезд (6+) КХЛ. Команду U23 Stars будет возглавлять главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков.