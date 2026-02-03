Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
03 февраля 2026 14:25Игроки "Торпедо" вошли в символические команды КХЛ по итогам января
03 февраля 2026 12:15Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле
03 февраля 2026 11:08Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой"
02 февраля 2026 15:30"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
02 февраля 2026 10:35Несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 16:14Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"
31 января 2026 18:50Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд
31 января 2026 14:17Нижегородская "Чайка" одолела "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0
31 января 2026 12:03Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"
Спорт

Игроки "Торпедо" вошли в символические команды КХЛ по итогам января

03 февраля 2026 14:25 Спорт
Игроки Торпедо вошли в символические команды КХЛ по итогам января

Фото: КХЛ

Игроки "Торпедо", нападающий Егор Виноградов и вратарь Дмитрий Дагестанский, были включены в символические команды Континентальной хоккейной лиги по итогам января 2026 года.

Егор Виноградов вошел в состав звезд лиги, став лучшим в нижегородской команде по системе "гол+пас". За январь он набрал 17 очков (7+10), провел 23 силовых приема. В общей сложности в текущем сезоне Виноградов сыграл 53 матча, в которых набрал 45 очков (19+26), а его показатель полезности составляет +5.

В символическую сборную новичков КХЛ попал голкипер Дмитрий Дагестанский. Он дебютировал в матче против "Сибири", который завершился со счетом 2:4. Несмотря на поражение, 20-летний вратарь отразил 85,7% бросков, совершив 18 сейвов.

Напомним, Дагестанский стал вторым вратарем основной команды, составив пару Дмитрию Костину, после обмена Ивана Кульбакова в "Адмирал".

Кстати, 2 февраля "Торпедо" встречалось с владивостокской командой и обыграло ее со счетом 3:2. Ворота "моряков" как раз защищал Кульбаков.

Ранее сообщалось, что Егор Виноградов и Антон Силаев примут участие в Матче звезд (6+) КХЛ. Команду U23 Stars будет возглавлять главный тренер "Торпедо" Алексей Исаков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
01 февраля 2026 16:14Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"
31 января 2026 14:17Нижегородская "Чайка" одолела "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0
28 января 2026 12:03Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных