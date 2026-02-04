В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Спорт

Агент Боселли допускает его уход из "Пари НН" до закрытия трансферного окна

04 февраля 2026 09:53 Спорт
Агент Боселли допускает его уход из Пари НН до закрытия трансферного окна

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Хуан Боселли всё ещё может сменить клубную прописку этой зимой. Об этом заявил его отец и по совместительству агент Пабло Боселли в комментарии для издания "РБ Спорт".

26-летний уругваец пока не продлил контракт с нижегородским клубом, а действующее соглашение истекает по завершении текущего сезона. В январе в СМИ активно муссировалась информация об интересе к хавбеку со стороны "Краснодара", однако переговоры не привели к трансферу. В конце декабря 2025 года стало известно, что клуб предложил Боселли новое соглашение и ожидает его ответа. На данный момент футболист находится на сборах команды в Турции.

Недавно главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский высказывался за сохранение полузащитника в составе, но в случае ухода летом клуб рискует не получить компенсации. Спортивный директор клуба Антон Евменов подчеркивал, что отпускать игрока бесплатно крайне нежелательно.

Пабло Боселли не стал давать однозначного ответа на вопрос о будущем сына.

"Пока трансферное окно не закрыто, возможно всё", — отметил агент.

К слову, зимнее трансферное окно в России закрывается 19 февраля.

Напомним, по данным инсайдера Ивана Карпова, Боселли не намерен продлевать контракт с нынешним клубом и рассчитывает на переход в более амбициозную команду. Разговоры о его возможном уходе начались ещё летом. Экс-гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опровергал слухи и утверждал, что сам футболист не проявляет желания покинуть клуб. Позже бывший спортдиректор Александр Удальцов пояснял, что ни одно из поступивших предложений не устроило все стороны, и было принято решение, что Боселли доиграет сезон в Нижнем Новгороде.

Хуан Боселли присоединился к нижегородской команде в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро. В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Пари НН" Александр Эктов начал тренироваться на поле после травмы.

