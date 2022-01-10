Абонентам Нижегородского водоканала списано более 6,5 млн рублей пеней Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Абонентам АО "Нижегородский водоканал" списано более 6,5 млн рублей пеней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, участниками акции "В новый год без долгов" стали почти 600 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района.

В рамках акции абоненты могли забыть про накопленные пени при условии полной оплаты просроченной задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В итоге общая сумма погашенных долгов приблизилась к 8 млн рублей, при этом были списаны пени на сумму 6,5 млн рублей.

"Акции, направленные на списание пеней у абонентов, накопивших задолженность, всегда очень востребованы. Они помогают максимально комфортно расплатиться с долгами за водоснабжение и водоотведение, при этом сэкономив семейный бюджет, так как в отдельных случаях пени составляют большую часть итоговой суммы", - сказала начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова.

Она отметила, что для жителей такое погашение долгов – способ избежать принудительного взыскания денежных средств уже по решению суда или таких ограничительных мер, как отключение услуг "холодное водоснабжение" и "водоотведение".

"Работа по просроченным задолженностям ведется постоянно. Поэтому мы всегда рекомендуем своим абонентам вовремя оплачивать счета, не накапливая долги и не ставя под угрозу свой комфорт", - сказала она в заключение.