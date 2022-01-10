Свыше 36 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области Общество

Фото: сайт правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

С 24 по 30 января в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 36 087 обращение от жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, в службу газа поступило 187 вызова, в пожарную службу 195 звонков. В службу скорой помощи обращались 10 664 раз, в полицию – 3190.

Начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий отметил, что служба работает в круглосуточном режиме. Набрать номер 112 с мобильного телефона можно даже при отсутствии средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.

Напомним, если телефонная линия занята, звонящий может быть переведен на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка. Людям с ограничениями по зрению необходимо заранее запрограммировать в телефонном аппарате кнопку быстрого набора номера "112". Также важно указать телефонный номер, на который сможет перезвонить оператор при необходимости.

Людям с нарушением слуха в SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.