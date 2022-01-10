В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 января 2022 17:55  [24] Нижегородцы в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом
31 января 2022 17:44  [32] Около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации
31 января 2022 17:16  [79] Свыше 36 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области
31 января 2022 16:28  [108] Абонентам Нижегородского водоканала списано более 6,5 млн рублей пеней
31 января 2022 16:20  [132] Синоптики: "Московского снегопада в Нижегородской области не ожидается"
31 января 2022 15:30  [396] Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня
31 января 2022 13:58  [200] Проектирование маршрута электричек в Кстово из Нижнего Новгорода начнется в этом году
31 января 2022 13:38  [483] Нижегородские поликлиники перешли практически на круглосуточный режим работы
31 января 2022 13:31  [164] Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде
31 января 2022 13:10  [328] Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство фуникулера в Кремле
Общество

Свыше 36 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области

31 января 2022 17:16  [79] Общество

Фото: сайт правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

С 24 по 30 января в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 36 087 обращение от жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, в службу газа поступило 187 вызова, в пожарную службу 195 звонков. В службу скорой помощи обращались 10 664 раз, в полицию – 3190.

Начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий отметил, что служба работает в круглосуточном режиме.  Набрать номер 112 с мобильного телефона можно даже при отсутствии средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.

Напомним, если телефонная линия занята, звонящий может быть переведен на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка. Людям с ограничениями по зрению необходимо заранее запрограммировать в телефонном аппарате кнопку быстрого набора номера "112". Также важно указать телефонный номер, на который сможет перезвонить оператор при необходимости.

Людям с нарушением слуха в  SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph