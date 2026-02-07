Затяжная магнитная буря надвигается на Нижний Новгород Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижний Новгород в ближайшие дни окажется под воздействием продолжительных магнитных возмущений. По данным сервиса my-calend.ru, наиболее ощутимая буря ожидается 13 февраля. Ее сила достигнет 4 баллов.

Первая, более слабая фаза геомагнитной активности начнется уже сегодня вечером и продлится до 11 февраля. В этот период специалисты фиксируют умеренные колебания магнитного поля.

Серьезное усиление ожидается вечером 12 февраля и достигнет пика на следующий день. После этого геомагнитные колебания сохранятся с переменной силой практически до конца месяца.

По информации Института космических исследований РАН, уже 7 февраля магнитное поле Земли будет находиться в состоянии возмущения, что также может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В этот день у метеочувствительных жителей города возможно легкое ухудшение самочувствия. Среди возможных симптомов специалисты называют головные боли, повышенную утомляемость и сонливость. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуют заранее подготовить необходимые медикаменты, так как геомагнитные колебания могут спровоцировать обострение хронических проблем.

