Нижегородские предложения по внедрению ИИ представили в Госсовете РФ Общество

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Нижегородская область представила свои предложения для национального плана по внедрению искусственного интеллекта на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика данных". Инициативы региона озвучил заместитель губернатора Егор Поляков.

Он подчеркнул, что внедрение ИИ уже приносит пользу: в регионе технологии используются при управлении городским хозяйством, обработке обращений граждан и в работе МФЦ. Треть камер видеонаблюдения оснащены компьютерным зрением, что повышает эффективность правоохранительных органов.

Поляков отметил, что в области активно работают более 30 ИИ-компаний, занимающихся компьютерным зрением, генеративными и предиктивными моделями, дополненной реальностью и речевой аналитикой. Однако, по его словам, развитие сдерживает высокая стоимость аренды вычислительных мощностей. В связи с этим предлагается ввести льготный доступ к ресурсам для аккредитованных ИТ-компаний малого бизнеса.

Отдельное внимание уделено применению ИИ в органах власти. По мнению Полякова, автоматизация рутинных процессов с помощью ИИ повышает скорость принятия решений и экономит ресурсы. Для эффективного внедрения технологий он предложил разработать единый курс для госслужащих, включающий основы работы с генеративными моделями, вопросы информационной безопасности и этики. В Нижегородской области такая программа уже в разработке.

Также регион предлагает создать внутренние государственные ИИ-сервисы — для автопротоколирования совещаний, транскрибации аудио- и видеозаписей, а также анализа документов на предмет противоречий.

"Поручить искусственному интеллекту автоматизацию бюрократической работы госаппарата – новый шаг к повышению продуктивности работы. Как-то я уже отмечал, что мечтаю увидеть, как технологии ИИ позволят оформлять служебные записки, справки и письма без необходимости набирать текст руками – это отнимает много времени и отвлекает от действительно важных задач. Создание экосистемы государственных ИИ‑сервисов — необходимый шаг для обеспечения технологической независимости, повышения качества госуправления и масштабирования цифровых решений без рисков для безопасности", - добавил замгубернатора.

Комиссия "Экономика данных" координирует реализацию нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного с 1 января 2025 года по поручению президента России.

