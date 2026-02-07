Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2026 16:45Нижегородские предложения по внедрению ИИ представили в Госсовете РФ
07 февраля 2026 15:14Минстрой одобрил строительство туркомплекса "Печерские пески"
07 февраля 2026 14:10Три школьницы пропали в Нижегородской области: их ищут второй день
07 февраля 2026 13:30Минздрав усилит контроль за нижегородцами, которые часто берут больничный
07 февраля 2026 12:50МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 февраля
07 февраля 2026 11:33Умер руководитель Нижегородского отделения РХО профессор Владимир Воротынцев
07 февраля 2026 09:43Прощание с заслуженным нижегородским педагогом Наумом Шелюбским пройдет 8 февраля
06 февраля 2026 19:45Информационный центр МВД открылся на Ванеева в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 18:19Кишечную палочку нашли на мясокомбинате в Нижегородской области
06 февраля 2026 18:02Нижегородские семьи предпочитают получать "родительскую зарплату" ежемесячно
Общество

Нижегородские предложения по внедрению ИИ представили в Госсовете РФ

07 февраля 2026 16:45 Общество
Нижегородские предложения по внедрению ИИ представили в Госсовете РФ

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Нижегородская область представила свои предложения для национального плана по внедрению искусственного интеллекта на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика данных". Инициативы региона озвучил заместитель губернатора Егор Поляков.

Он подчеркнул, что внедрение ИИ уже приносит пользу: в регионе технологии используются при управлении городским хозяйством, обработке обращений граждан и в работе МФЦ. Треть камер видеонаблюдения оснащены компьютерным зрением, что повышает эффективность правоохранительных органов.

Поляков отметил, что в области активно работают более 30 ИИ-компаний, занимающихся компьютерным зрением, генеративными и предиктивными моделями, дополненной реальностью и речевой аналитикой. Однако, по его словам, развитие сдерживает высокая стоимость аренды вычислительных мощностей. В связи с этим предлагается ввести льготный доступ к ресурсам для аккредитованных ИТ-компаний малого бизнеса.

Отдельное внимание уделено применению ИИ в органах власти. По мнению Полякова, автоматизация рутинных процессов с помощью ИИ повышает скорость принятия решений и экономит ресурсы. Для эффективного внедрения технологий он предложил разработать единый курс для госслужащих, включающий основы работы с генеративными моделями, вопросы информационной безопасности и этики. В Нижегородской области такая программа уже в разработке.

Также регион предлагает создать внутренние государственные ИИ-сервисы — для автопротоколирования совещаний, транскрибации аудио- и видеозаписей, а также анализа документов на предмет противоречий.

"Поручить искусственному интеллекту автоматизацию бюрократической работы госаппарата – новый шаг к повышению продуктивности работы. Как-то я уже отмечал, что мечтаю увидеть, как технологии ИИ позволят оформлять служебные записки, справки и письма без необходимости набирать текст руками – это отнимает много времени и отвлекает от действительно важных задач. Создание экосистемы государственных ИИ‑сервисов — необходимый шаг для обеспечения технологической независимости, повышения качества госуправления и масштабирования цифровых решений без рисков для безопасности", - добавил замгубернатора.

Комиссия "Экономика данных" координирует реализацию нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного с 1 января 2025 года по поручению президента России.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создают ИИ-систему для помощи врачам при черепно-мозговых травм.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ Нацпроект Технологии
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 14:50ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области
25 декабря 2025 17:20Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10 лет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных