Активисты "Народного фронта", разработчики и специалисты минтранса обсудили новую маршрутную сеть Нижегородской области Общество

Активисты нижегородского отделения "Народного фронта", представители регионального министерство транспорта и автомобильных дорог и представители АО "Институт "Стройпроект" обсудили новую маршрутную сеть и ответили на вопросы о планируемых изменениях, которые нижегородцы направили в ОНФ.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского отделения ОНФ, в целом от жителей агломерации поступило несколько десятков вопросов, часть из них уже решена разработчиком положительно. В ходе мероприятия принято решение о проведении специалистами Минтранса и "фронтовиками" мониторинга состояния существующих остановочных павильонов общественного транспорта.

Встреча с активистами "Народного Фронта" – одно из серии мероприятий для информирования жителей, которые планируется провести в Нижегородской агломерации.

"Только в феврале хотим провести общественное информирование для студентов, молодежных организаций с подключением ведущих вузов и ссузов, профсоюзных организаций, промышленных предприятий и пр. В связи с антиковидными ограничениями мероприятия пока будут проводиться в дистанционном режиме. Кроме того, мы рассчитываем организовать онлайн-конференцию, на которой ответим на вопросы жителей агломерации и подробно разъясним применение новой маршрутной сети. Телефон и электронный адрес для вопросов будет опубликован заранее. После ослабления коронавирусных ограничений планируется проведение очных мероприятий по общественному информированию во всех районах Нижнего Новгорода. Мы считаем важным посоветоваться с жителями, донести до них информацию о работе новой маршрутной сети и только после этого приступить к ее внедрению", - сообщил и.о. заместителя министра транспорта Нижегородской области Артем Бафанов.

Для лучшего информирования граждан готовится цифровой портал новой маршрутной сети, который поможет пользователям общественного транспорта определить оптимальные маршруты поездок. Также планируется работа горячей телефонной линии, по которой можно будет задать вопросы по этой теме. Кроме этого, в планах - издание специального выпуска газеты большим тиражом.

В ходе мероприятия руководитель нижегородского исполкома "Народного фронта" Алексей Алехин сообщил, что направленные нижегородцами вопросы, прежде всего, касались изменения действующих сегодня маршрутов на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, Балахны. Особенно много предложений и замечаний поступило из Сормовского района, в частности, несколько вопросов - от родителей детей, которые посещают реабилитационный центр "Дом" на ул. Зайцева.

"Лечение нужно постоянно, а добраться туда очень сложно. Пустите транспорт, пожалуйста. Для детей это очень важно», - попросила Надежда Шишкина.

Как оказалось, в рамках новой маршрутной сети уже решается вопрос о восстановлении фактической работы маршрута №55, запуске нового маршрута от ЗКПД – 4 до ул. Долгополова. Автобусы будут останавливаться у реабилитационного центра. Также положительно будет решен о работе общественного транспорта в ЖК "Академический" и к строящейся школе на ул. Буденного в Дзержинске.

Отдельный блок вопросов касался адаптации новой маршрутной сети для поездок маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями передвижения. В "Народном фронте" отметили их актуальность: трудности с поездками на общественном транспорте сегодня испытывают и нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья, и родители с детьми в колясках.

"При выполнении научно-исследовательской работы по формированию новой маршрутной сети пассажирского транспорта проектировщик провел анализ всей инфраструктуры, связанной с перевозками пассажиров. Составлен перечень остановочных пунктов, на которых требуется увеличение посадочных площадок. Вопросы их реконструкции в настоящее время прорабатываются с администрацией Нижнего Новгорода", - сообщила представитель АО "Институт "Стройпроект" Виктория Калинина.

На основных магистральных маршрутах планируется использование низкопольных автобусов большой вместимости, и все новые станции метро также проектируются с учетом передвижения маломобильных граждан, такая же работа будет проведена и на существующих станциях.

На вопросы, которые поступили, но не были озвучены в ходе круглого стола, разработчики маршрутной сети подготовили обоснованные письменные ответы, которые через «Народный фронт» будут направлены заявителям.

"Встреча прошла продуктивно, мы довольны тем, что у граждан не только появляется реальная возможность принять участие в обсуждении новой маршрутной сети, но и быть услышанными разработчиками – изменения на основе предложений уже вносятся, общественный транспорт может стать более удобным. Эту работу мы продолжим, жители Нижнего Новгорода и области могут по-прежнему направлять нам свои предложения и замечания по данной теме", - заявил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Нижегородской области Алексей Алехин.

Напомним, что при разработке новой маршрутной сети большое внимание уделялось работе с обращениями, предложениями, замечаниями жителей агломерации. Уже поступило около 1 000 таких обращений. Все они были проанализированы АО "Институт "Стройпроект", благодаря чему в маршрутную сеть внесены поправки и изменения.