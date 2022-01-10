Оттепель продолжится в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оттепель продолжится в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ожидается -1..-3°, ветер юго-западный, умеренный. Ближайшей ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, температуру -2..-4°.

15 февраля ожидается также переменная облачность; ночью -2..-4°, днем 0..+2°, ветер западный, умеренный. В ночь на 16 февраля чуть-чуть похолодает - до -5..-7°.

К середине недели в Нижегородской области ночью и днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1..+1°, ветер южный, сильный, порывы до 18 м/с.

18 февраля ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью и днем +1..+3°, ветер южный, сильный, порывы до 14 м/с.

К выходным в Нижегородской области вновь выпадет снег. Так, 19 февраля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем 0..+2°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 м/с.

20 февраля, ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем 0..+2°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 14 м/с.