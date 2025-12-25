Карантин по бешенству ввели в селе Фокино Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В селе Фокино Воротынского муниципального округа Нижегородской области установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор региона 22 декабря 2025 года.

Поводом для принятия ограничительных мер стало выявление эпизоотического очага на территории личного подсобного хозяйства местной жительницы. Оно признано очагом заболевания. Всё село Фокино объявлено неблагополучным пунктом по бешенству.

На время действия карантина вводятся строгие ограничения. В эпизоотическом очаге запрещается лечить больных восприимчивых животных, перемещать их, а также допускать посторонних лиц, за исключением специалистов и проживающих на территории. Под запрет попали охота на восприимчивых животных (кроме случаев регулирования численности), ввоз и вывоз животных, не прошедших вакцинацию против бешенства за последние 179 дней.

В пределах всего села Фокино запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия с участием животных. Также ограничен вывоз восприимчивых видов, за исключением тех, кто направляется на убой или был вакцинирован в установленный срок. Отлов диких животных для вывоза в зоопарки также приостановлен.

Отметим, что ранее карантин по бешенству ввели в еще одном населенном пункте Воротынского округа - в поселке Шереметьеве.