170 нижегородских трамваев "МиНиН" застрахуют на 57 млн рублей

ООО "Экологические проекты" объявило о намерении застраховать парк из 170 нижегородских трамваев "МиНиН" по системе КАСКО. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Согласно документации, в страховое покрытие войдут 144 вагона модели Т811, а также 26 трехсекционных трамваев Т856. В список включены как уже поставленные машины 2023–2025 годов выпуска, так и 52 единицы, которые планируется выпустить в 2026 году.
Начальная цена контракта составляет 56,9 млн рублей. Согласно условиям, страховая сумма на один трамвай может варьироваться от 57,2 до 138,5 млн рублей в зависимости от модели и комплектации.
Потенциальным участникам предстоит внести обеспечение заявки в размере 2,8 млн рублей, что соответствует 5% от стартовой стоимости контракта. Срок действия страхового договора составит один год с момента его подписания.
Рассмотрение заявок и подведение итогов запланировано на 19 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что около 80 трамваев "МиНиН" уже поставили в областной центр.
Напомним также, что губернатор Глеб Никитин дал поручение ускорить ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде.
