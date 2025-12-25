Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2025 08:13170 нижегородских трамваев "МиНиН" застрахуют на 57 млн рублей
25 декабря 2025 07:07Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы
24 декабря 2025 20:08За год Нижегородскую область посетили 324 иностранные делегации
24 декабря 2025 19:47Прокат вещей для новорожденных открылся в Дзержинске
24 декабря 2025 19:30Прокуратура добилась восстановления жилищных прав нижегородских полицейских
24 декабря 2025 19:1627 автомобилей арестовали у нижегородских должников
24 декабря 2025 18:52Минстрой рассказал, как идет ремонт наплавного моста через Оку в Павлове
24 декабря 2025 18:35Инспекторы наблюдают за одиноким лебедем, замеченным в Володарском округе
24 декабря 2025 18:27Нижегородскую школу №151 частично перевели на дистант из-за аварии
24 декабря 2025 18:07Опубликован график работы нижегородских больниц в новогодние праздники
Общество

170 нижегородских трамваев "МиНиН" застрахуют на 57 млн рублей

25 декабря 2025 08:13 Общество
170 нижегородских трамваев МиНиН застрахуют на 57 млн рублей

Фото: Кира Мишина

ООО "Экологические проекты" объявило о намерении застраховать парк из 170 нижегородских трамваев "МиНиН" по системе КАСКО. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно документации, в страховое покрытие войдут 144 вагона модели Т811, а также 26 трехсекционных трамваев Т856. В список включены как уже поставленные машины 2023–2025 годов выпуска, так и 52 единицы, которые планируется выпустить в 2026 году.

Начальная цена контракта составляет 56,9 млн рублей. Согласно условиям, страховая сумма на один трамвай может варьироваться от 57,2 до 138,5 млн рублей в зависимости от модели и комплектации.

Потенциальным участникам предстоит внести обеспечение заявки в размере 2,8 млн рублей, что соответствует 5% от стартовой стоимости контракта. Срок действия страхового договора составит один год с момента его подписания.

Рассмотрение заявок и подведение итогов запланировано на 19 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что около 80 трамваев "МиНиН" уже поставили в областной центр.

Напомним также, что губернатор Глеб Никитин дал поручение ускорить ремонт трамвайных путей в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Страхование Трамвай Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
21 декабря 2025 10:08Стало известно, когда трамвайный маршрут №417 продлят до Московского вокзала
15 декабря 2025 14:33Нижегородские трамваи №2 продолжат ходить до площади Лядова
02 октября 2025 18:26Около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных