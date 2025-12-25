Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы

Открытые парковочные зоны на территории Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут бесплатными. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации.
Парковаться без оплаты можно будет с 20:00 30 декабря до 8:00 12 января.
На данный момент в приволжской столице оборудованы 483 платные парковки на 5139 мест.
Напомним, с сентября работает новое приложение для нижегородских парковок.
Сообщалось также, что в 2025 году Нижний Новгород получил от платных парковок более 182 млн рублей.
