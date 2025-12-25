Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2025 07:07Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы
24 декабря 2025 20:08За год Нижегородскую область посетили 324 иностранные делегации
24 декабря 2025 19:47Прокат вещей для новорожденных открылся в Дзержинске
24 декабря 2025 19:30Прокуратура добилась восстановления жилищных прав нижегородских полицейских
24 декабря 2025 19:1627 автомобилей арестовали у нижегородских должников
24 декабря 2025 18:52Минстрой рассказал, как идет ремонт наплавного моста через Оку в Павлове
24 декабря 2025 18:35Инспекторы наблюдают за одиноким лебедем, замеченным в Володарском округе
24 декабря 2025 18:27Нижегородскую школу №151 частично перевели на дистант из-за аварии
24 декабря 2025 18:07Опубликован график работы нижегородских больниц в новогодние праздники
24 декабря 2025 17:49Нижегородцы могут записаться к врачу через чат-бот в MAX
Общество

Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы

25 декабря 2025 07:07 Общество
Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы

Открытые парковочные зоны на территории Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут бесплатными. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации.

Парковаться без оплаты можно будет с 20:00 30 декабря до 8:00 12 января. 

На данный момент в приволжской столице оборудованы 483 платные парковки на 5139 мест. 

Напомним, с сентября работает новое приложение для нижегородских парковок.

Сообщалось также, что в 2025 году Нижний Новгород получил от платных парковок более 182 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автомобили Новый год Парковки
