Общество

Прокуратура добилась восстановления жилищных прав нижегородских полицейских

24 декабря 2025 19:30 Общество
Прокуратура добилась восстановления жилищных прав нижегородских полицейских

Сотрудникам транспортной полиции в Нижнем Новгороде восстановили жилищные права после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверку инициировали по обращениям действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел, в том числе, пенсионеров. Речь шла о нарушениях при постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты на покупку или строительство жилья.

Выяснилось, что в 2012-2013 годах жилищно-бытовая комиссия органа внутренних дел на транспорте допускала нарушения: учет велся не с момента подачи заявления, как положено, а с даты утверждения решения самой комиссии. Это приводило к задержкам в получении выплат и ущемляло права сотрудников.

В связи с этим прокуратура направила в суд иски с требованием признать право полицейских на получение выплат с момента подачи ими заявлений.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил требования надзорного органа. В результате судебного решения и вмешательства прокуратуры бывшим сотрудникам транспортной полиции было выплачено более 30,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии незаконных гаражей в трамвайном депо.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Жилье Прокуратура Суд
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
