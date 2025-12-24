Прокуратура добилась восстановления жилищных прав нижегородских полицейских Общество

Сотрудникам транспортной полиции в Нижнем Новгороде восстановили жилищные права после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверку инициировали по обращениям действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел, в том числе, пенсионеров. Речь шла о нарушениях при постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты на покупку или строительство жилья.

Выяснилось, что в 2012-2013 годах жилищно-бытовая комиссия органа внутренних дел на транспорте допускала нарушения: учет велся не с момента подачи заявления, как положено, а с даты утверждения решения самой комиссии. Это приводило к задержкам в получении выплат и ущемляло права сотрудников.

В связи с этим прокуратура направила в суд иски с требованием признать право полицейских на получение выплат с момента подачи ими заявлений.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил требования надзорного органа. В результате судебного решения и вмешательства прокуратуры бывшим сотрудникам транспортной полиции было выплачено более 30,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии незаконных гаражей в трамвайном депо.