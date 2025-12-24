Прокат вещей для новорожденных открылся в Дзержинске

Фото:
В Дзержинске начал работу новый пункт проката вещей первой необходимости для новорождённых. О запуске пункта сообщил глава города Михаил Клинков в своём телеграм-канале.
Чиновник подчеркнул важность таких инициатив, которые позволяют семьям с младенцами чувствовать заботу и участие со стороны государства.
"Узнать обо всех мерах поддержки можно на портале нижегородского проекта "ОСНОВА". Прокат вещей для новорождённых — лишь одна из пяти инициатив, предложенных Министерством труда России в рамках нацпроекта "Семья"", — отметил мэр.
Клинков добавил, что подобные пункты помогают родителям оперативно решить вопрос с необходимыми вещами в первые месяцы жизни ребёнка.
"Благодаря таким мерам расширяется горизонт комфорта для малышей. Желаю всем родителям и старшему поколению: любите своих детей, берегите их, воспитывайте настоящими дзержинцами — чтобы они гордились своими корнями и продолжали семейную историю", — добавил он.
По словам директора Центра социального обслуживания Лилии Карталовой, в пункте проката доступно около 300 предметов. Среди них — кроватки, коляски, пеленальные столики, автокресла и качели. Предметы выдаются бесплатно, при этом в одни руки можно получить до трёх единиц.
Право на получение вещей имеют многодетные семьи, семьи участников СВО, малообеспеченные и молодые семьи. Уже более 60 дзержинских семей воспользовались услугой.
Подробную информацию можно получить в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста по адресу бульвар Победы, 6 или по телефону: 8 (8313) 26-11-34.
В ноябре губернатор Глеб Никитин анонсировал открытие новых пунктов детского инвентаря до конца 2025 года. В декабре такой пункт заработал в Кстовском районе.
