Парку им. 1 мая Нижнего Новгорода вернули лицензию на работу зоопарка Общество

Парку им. 1 мая Нижнего Новгорода вернули лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Напомним, что на территории парка расположен зоопарк "Теремок".

В ходе проверки, которая была проведена в "Парке им. 1 мая" в начале января текущего года сотрудниками Россельхознадзора и Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой, были выявлены нарушения федерального ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, в ООО "Парк им. 1 мая" все выявленные нарушения были устранены, и по итогам повторной проверки ведомство приняло решение о выдаче лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

На сегодняшний день организация соответствует требованиям действующего законодательства по содержанию и использованию животных.



Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.



Напомним, что процедуру лицензирования должны пройти все российские цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 2022 года осуществление подобной деятельности без лицензии не допускается.