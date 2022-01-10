Парку им. 1 мая Нижнего Новгорода вернули лицензию на работу зоопарка

Парку им. 1 мая Нижнего Новгорода вернули лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Напомним, что на территории парка расположен зоопарк "Теремок".
В ходе проверки, которая была проведена в "Парке им. 1 мая" в начале января текущего года сотрудниками Россельхознадзора и Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой, были выявлены нарушения федерального ветеринарного законодательства Российской Федерации.
Как сообщается на сайте Россельхознадзора, в ООО "Парк им. 1 мая" все выявленные нарушения были устранены, и по итогам повторной проверки ведомство приняло решение о выдаче лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
На сегодняшний день организация соответствует требованиям действующего законодательства по содержанию и использованию животных.
Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.
Напомним, что процедуру лицензирования должны пройти все российские цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 2022 года осуществление подобной деятельности без лицензии не допускается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+