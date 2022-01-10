Евгений Люлин: "Несломленный дух и верность воинскому братству всегда будут служить примером для молодого поколения военнослужащих"

Евгений Люлин
Фото:
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
По его словам, 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата напоминает нам о стойкости, мужестве и героизме наших соотечественников, проявленных в ходе вооруженных конфликтов и миротворческих операций.
"В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто до конца остался верен Присяге, чтим память воинов, которые не вернулись домой с полей сражений, защищая мир на всей Земле, и искренне гордимся земляками, которые с честью выдержали суровые испытания. Несломленный дух и верность воинскому братству всегда будут служить примером для молодого поколения военнослужащих, которые бережно сохраняют и достойно продолжают ратные традиции российской армии", - сказал спикер парламента.
"Выражаю признательность за проявленную отвагу, самоотверженное служение Отечеству, достойное выполнение служебного долга и весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. От всей души желаю ветеранам боевых действий здоровья, благополучия и мирной жизни", - резюмировал Евгений Люлин.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+