Дзержинск присоединился к единому Дню движения тысячников Общество

Фото: пресс-служба партии

Город трудовой доблести Дзержинск присоединился к единому Дню движения тысячников. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".

Согласно информации, в Дзержинске впервые прошла городская игра "Победа ковалась в тылу" в рамках Дней единых действий в городах, носящих звание "Город трудовой доблести".

В ней приняли участие воспитанники Центра патриотического воспитания "Отечество" и клубов по месту жительства. Игра была посвящена Дню движения тысячников, который отмечается 12 февраля.

"Этот день в истории считается началом движения тысячников – работников предприятий, которые, всеми силами желая помочь фронту во время войны, перевыполняли норму и довели выработку до 1000 и более процентов. И в 2022 году мы как жители Города трудовой доблести отмечаем 80 лет народному движению тысячников. Это еще одна возможность вспомнить о подвиге наших бабушек и дедушек не только на полях сражений, но и в тылу, рассказать об этом нашим детям и показать им пример того, как надо относиться к своей работе", - сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

Во время игры участникам предстояло преодолеть пять станций – "Коктейль Молотова", "Верю - не верю", "В яблочко", "Труженики тыла" и "Научная лаборатория", на каждой из которых не только выполнили задание, но и узнали о том, как трудились люди в тылу в годы Великой Отечественной войны.

По итогам первое место в игре заняла команда клуба по месту жительства "Лира", а призовые места – команды "Т-34" и "Белая Ладья".

Всего же в календаре памятных дат Городов трудовой доблести запланировано 8 событий. Среди них – День военных госпиталей, День единства тыла и фронта, День труда и др.

Напомним, в мае 2021 года губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почетного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек. 10 сентября указом президента город Дзержинск Нижегородской области удостоен звания "Город трудовой доблести".

С инициативой расширить список претендентов на звание "Город трудовой доблести" вышли депутаты "Единой России". Партия с первых дней участвовала в реализации данной инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты, помогали с оформлением документов, с получением научных заключений РАН, обрабатывали обращения от имени трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных и ветеранских организаций.

СПРАВКА: Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу почетного звания.