Два передвижных автоклуба появятся в Нижегородской области в этом году Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Два передвижных "Дома культуры на колёсах" поступят в Нижегородскую область в этом году, сообщает региональное министерство культуры.

Автоклубы стоимостью 12,6 млн рублей будут направлены в Сокольский городской округ и в Павловский район.

Согласно информации, средства на закупку были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Культура". Автоклубы планируется использовать для проведения выездных культурно-массовых и просветительских мероприятий, а также оказания различных социальных услуг.

Как рассказали в Минкультуры, каждый "Дом культуры на колёсах" оснащён по последнему слову техники. В них имеются выдвижная сцена-трансформер, световое и звуковое оборудование, киноустановка, а также автономные источники электроэнергии. Таким образом, автоклуб позволит организовывать концерты, развлекательные программы для детей и взрослых, киносеансы в любом уголке области.

Начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики Сокольского городского округа Наталья Громова отметила, что получение автоклуба позволит провести цикл выездных концертов, выступлений танцевальных, театральных, вокальных коллективов. Кроме того, запланировано проведение мастер-классов на новых благоустроенных пространствах посёлка Сокольское.

Напомним, что более 110 млн рублей выделено на поддержку нижегородских учреждений культуры в рамках проекта "Культура малой Родины".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером в России по количеству созданных модельных библиотек.