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Культура и отдых

Группа "Кватро" даст концерт в Нижнем Новгороде 9 марта

27 февраля 2022 11:13  [30] Культура и отдых

Фото: организаторы

Группа "Кватро" даст концерт в Нижнем Новгороде 9 марта. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, группа состоит из четырех талантливых вокалистов, выпускников академии хорового искусства имени А. В. Свешникова - Антона Боглевского (тенор), Антона Сергеева (тенор), Леонида Овруцкого (баритон) и Данилы Карзанова (бас).

Квартет исполняет романсы и классику в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английском языках, а также создает мелодичную авторскую музыку.

Каждый свой концерт музыканты превращают в теплый вечер единомышленников – настоящий праздник музыки, любви и вдохновения, где на несколько голосов звучат гимны о любви, лирические баллады и зажигательные хиты, где в центре внимания – зритель.

За годы творческой деятельности группа запустила более 100 собственных музыкальных проектов и записала множество альбомов, среди которых "Советские шлягеры", "Шедевры русского романса", "Classical", альбом духовной музыки "Тебе поем", "Песни Победы", любимых новогодних песен "Русская зима" и др.

В разные периоды вокалисты "Кватро" работали на одной сцене с лучшими симфоническими оркестрами планеты и с выдающимися артистами: Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафина, Иосифом Кобзоном, выступали на крупнейших российских и мировых площадках, в том числе в лондонском Royal Albert Hall.

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Теги:
Концерты
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