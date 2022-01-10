Нижегородская прокуратура по обращению граждан добилась перерасчета за услугу обслуживания ВДГО

Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода по обращению местных жителей провела проверку соблюдения жилищного законодательства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, проверка проводилась в отношении "Домоуправляющей компании Канавинского района".
Выяснилось, что ДУК за оказанную услугу по диагностике газового оборудования выставил счет жильцам дома. При этом, со слов заявителей, решения на общем собрании дома они не принимали.
По данному факту прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. После вмешательства надзорного ведомства гражданам произведен перерасчет за оказанные услуги, незаконное взимание платежей прекращено.
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