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Сбербанк опроверг запрет на снятие денег с инвестиционных счетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ранее в социальных сетях распространялась недостоверная информация о работе банка.
Так, Сбербанк опроверг фейк о запрете на снятие денег с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.
В банке заявили, что продолжают выполнять все свои обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент.
Ранее сообщалось, что Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев.
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