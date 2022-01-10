Сбербанк опроверг запрет на снятие денег с инвестиционных счетов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сбербанк опроверг запрет на снятие денег с инвестиционных счетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее в социальных сетях распространялась недостоверная информация о работе банка.

Так, Сбербанк опроверг фейк о запрете на снятие денег с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.

В банке заявили, что продолжают выполнять все свои обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент.

Ранее сообщалось, что Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев.