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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Экономика

Сбербанк опроверг запрет на снятие денег с инвестиционных счетов

28 февраля 2022 12:33  [86] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сбербанк опроверг запрет на снятие денег с инвестиционных счетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее в социальных сетях распространялась недостоверная информация о работе банка.

Так, Сбербанк опроверг фейк о запрете на снятие денег с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.

В банке заявили, что продолжают выполнять все свои обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент.

Ранее сообщалось, что Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев.

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Теги:
Банки
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