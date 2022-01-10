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Общество

Какие розы выбрать на 8 марта?

01 марта 2022 11:36  [58] Общество

Какие розы выбрать на 8 марта 2022 года

Цветочный этикет — дело тонкое. Согласно его правилам, любой женщине можно дарить букеты из роз 8 марта. Количество, оттенок и размер бутонов выбирают с учетом возраста, степени родства, социального статуса и модных тенденций. Некоторые флористы составляют праздничные букеты даже под цвет волос женщины.

Размер бутонов

Девушкам и молодым женщинам принято дарить розы в бутонах. Допускаются полураспустившиеся бутоны в букете. Взрослым женщинам преподносят роскошные, полностью распустившиеся розы. Они олицетворяют зрелую красоту, которая раскрылась, напиталась красками, источает нежный аромат.

Чем длиннее стебель розы, тем крупнее должен быть бутон. У кустовых роз стебли короткие, а цветы мелкие, поэтому флористы подбирают для букетов сорта, густо усыпанные розочками.

Цвет

Цвет и возраст женщины взаимосвязаны. Белые, светло-розовые, бежевые розы парни дарят подруге, сокурснице, младшей сестре, девушке, с которой встречаются. Взрослые мужчины преподносят такие букеты дочерям, крестницам, племянницам. Ярко-розовые, красные, темно-красные, оранжевые розы дарят женщинам постарше: маме, коллеге, начальнице, жене, учителю, руководителю.

Букеты подбирают и под цвет волос. Блондинкам отлично подходят розовые и персиковые розы. Брюнеткам — белые и красные, а рыжеволосым — оранжевые и сиреневые цветы.

Что в моде?

Мода вносит свои коррективы в цветочную палитру. В сезоне 2022-2023 в тренде спокойные оттенки. Флористы рекомендуют дарить на 8 марта персиковые, лиловые, белые, кремовые розы, независимо от возраста женщины. Фаворит весеннего сезона — букет из бело-розовых роз.

Композиции, в которых красный цвет выступает как основной, желательно комбинировать с розовым. Холодный розовый разбавит и охладит страстный алый, добавит букету свежести. Монобукеты популярны, как и ранее, но все чаще флористы разбавляют их другими цветами. Женский день в этом году украсят композиции из роз с:

  • орхидеями;
  • тюльпанами;
  • каллами;
  • гипсофилой;
  • лавандой.

Сочетания необычные, но изысканные и запоминающиеся. По-весеннему свежо и ярко смотрятся композиции из роз и суккулентов.

Охапка или маленький букет?

Количество цветов — это дело вкуса. И все же охапки из 51, 101 розы в 2022 году не актуальны. Кричащая роскошь уходит в прошлое, как и миниатюрные букеты. В моде снова естественность, сдержанность и простота.

Флористы советуют этой весной дарить женщинам композиции из 5-7 роз. Этого количества достаточно, чтобы выразить свое восхищение и признательность. Композиции из 9-15 раз преподносят в знак любви и преданности.

В оформлении букетов главенствует принцип "Чем проще, тем лучше". Белая, светло-розовая, сиреневая, кремовая упаковочная бумага — безусловный фаворит. Смешанные композиции не нуждаются в дополнительном декоре. Монобукеты из роз достаточно разбавить несколькими ветками зелени.

Если вы испытываете трудности с выбором – позвоните в сервис доставки цветов Флорист.ру по телефону 88002004070. Наши операторы работают круглосуточно и проконсультируют вас по выбору цветов на 8 марта.

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