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Общество

Портал "Объясняем.рф" о социально-экономической ситуации в стране запущен в России

02 марта 2022 14:11  [121] Общество
Портал Объясняем.рф

Портал Объясняем.рф

По инициативе правительства РФ запущен электронный ресурс о социально-экономической ситуации в России. Сайт "Объясняем.рф" создан и поддерживается АНО "Национальные приоритеты" при участии АНО "Диалог".

 

Решение правительства о предоставлении гражданам информации "из первых уст" особенно актуально в условиях, когда в интернете распространяется множество слухов и фейков, касающихся перспектив России. Для опровержения ложной информации на портале была создана специальная рубрика — "Стопфейк". 

АНО "Диалог" обеспечивает аналитику текущих вопросов на основе обращений граждан в социальных сетях, выявляя ключевые потребности населения. Отвечают на запросы россиян официальные органы власти.

Рубрика "Вопрос-ответ" позволит гражданам оперативно узнать ответ на волнующий их вопрос от официальных лиц. Их комментарии кратко и доходчиво пояснят текущую ситуацию в различных сферах жизни российского общества.

В раздел "Новости" будет добавляться самые актуальная и проверенная информация от официальных источников.

В рубрике "Полезные материалы" будут публиковаться различные памятки, инфографика и видео.

"Правительству важно донести актуальную и достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, сайт будет работать по аналогии с уже известным порталом стопкоронавирус.рф. 

Также зампред правительства РФ обратился к иностранным гражданам.

"Я призываю всех прибывающих в страну иностранных граждан ориентироваться на публикуемую на портале информацию и не доверять недостоверным данным", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Публикации с портала можно найти в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте и в каналах в Viber и Telegram.

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