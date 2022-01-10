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Бизнес

"Ростелеком" и координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в семейном ИТ-марафоне

02 марта 2022 16:23  [64] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком", Академия инновационного образования и развития и Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщают об открытии регистрации на VI Всероссийский семейный ИТ-марафон. К участию приглашаются семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. ИТ-марафон пройдет со 2 марта по 27 апреля 2022 года на официальном сайте проекта "Изучи интернет — управляй им!". Регистрация участников продлится до 12 апреля включительно. Результаты будут объявлены в рамках Всероссийского родительского форума, который пройдет в преддверии Международного дня семьи 13 мая.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап — творческое задание, участникам которого предстоит снять и представить жюри видеоролик на тему "Цифровые технологии будущего" (интернет будущего) или "Культура и информационная безопасность в интернете". Второй этап — онлайн-турнир, который состоит из 24 заданий разной сложности, объединенных одной темой: "Цифровые технологии будущего" (виртуальная и дополненная реальность — VR*, AR**, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, семейный ИТ-марафон поможет семьям проверить уровень цифровой грамотности, улучшить навыки работы с современными технологиями и больше узнать об интернете: "В современных реалиях очень важно говорить о цифровой грамотности и обучать ей пользователей, в особенности детей и подростков. Именно формирование информационной культуры семьи становится необходимым условием развития навыков осознанного и безопасного поведения в информационном пространстве, в том числе в интернете. Поэтому Координационный центр совместно с партнерами традиционно проводит семейный ИТ-марафон, призванный помочь школьникам и их родителям понять принципы работы сети и правила поведения в ней".

"Семейный ИТ-марафон — это уникальная возможность не только проверить знания в области цифровой безопасности, но и узнать много нового и полезного в этом направлении. Отличительная черта марафона этого года — участие в конкурсном соревновании семейных команд, в которые входят члены управляющего совета школы", — добавила ректор Академии инновационного образования и развития, аккредитованный эксперт Роскомнадзора Ольга Рубцова.

"“Ростелеком” активно поддерживает образовательные проекты в ИТ-сфере. Сегодня очень важно уметь безопасно пользоваться всеми преимуществами интернета, знать главные ИТ-тренды, разбираться в цифровых технологиях будущего. И в этом очень поможет ИТ-марафон. Для подготовки к семейным соревнованиям мы предлагаем использовать новую книгу “Ростелекома” о кибербезопасности “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир”. Это своего рода путеводитель, который простым и понятным языком рассказывает о принципах работы и использования технологий, которые глубоко проникли в нашу жизнь, учит не бояться интернета и грамотно пользоваться современными электронными устройствами, дает конкретные практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Уверена, наша книга поможет занять высокие места в соревнованиях", — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности "Ростелекома" Юлиана Соколенко.

За пять лет проведения марафона в нем приняли участие 480 семейных команд со всей страны — это несколько тысяч детей, их родителей и друзей.

"Изучи интернет — управляй им!" — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности участников. За 11 лет его существования в нем приняли участие более 200 тысяч школьников из всех регионов России. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-пользователями и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

В проект "Изучи интернет — управляй им!" входят:

  • образовательный портал "Знания": интерактивная игра, состоящая из 28 модулей (их число ежегодно пополняется), которые посвящены темам, связанным с информационными технологиями;
  • мобильное приложение: содержит серию тестов по истории и устройству интернета, работе браузеров и ИТ-сервисов, интернет-культуре и цифровой безопасности, позволяющих закрепить полученные на портале знания в любом месте и в удобное время. Приложение доступно в Google Play, App Store и Microsoft Store;
  • викторина: более 750 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, истории и устройству интернета и ИТ-сервисов;
  • словарь интернета: термины, слова, аббревиатуры, связанные с интернет-рекламой, SEO, геймдевом, компьютерными сетями, искусственным интеллектом, интернетом вещей, дистанционным образованием и безопасностью в интернете.

Марафон проводится при поддержке Национальной ассоциации взаимодействия управляющих советов образовательных организаций, Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный интернет" — регистратуры домена .ДЕТИ, ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации", Всероссийского информационно-методического журнала "Внешкольник", Российской ассоциации школьных библиотек (РШБА), Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.

*VR (Virtual reality) — виртуальная реальность.

**AR (Augmented reality) — дополненная реальность.

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