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Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
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Происшествия

Два человека погибли на пожаре на Бору в ночь на 3 марта

03 марта 2022 09:16  [75] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли на пожаре на Бору в ночь на 3 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном личном жилом доме по адресу: г.о. г. Бор, п. Железнодорожный, ул. Зеленая, д. 1 поступило в ведомство в 00:32 3 марта.

На момент прибытия первого подразделения происходило горение дома, и пристроенной к дому надворной постройки по всей площади, имелась угроза распространения пожара на соседние сооружения.

В 01:38 пожар был локализован, а в 03:30 пожар был полностью ликвидирован на площади 136 кв.м. В результате пожара погибли два человека, личности которых в настоящее время устанавливаются.

Причина пожара также еще не установлена.

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Теги:
Бор Пожар
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