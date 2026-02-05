Здание суда в Дивееве оцепили во время заседания по делу о педофилии Происшествия

В Дивееве здание суда было оцеплено полицией во время заседания по делу предпринимателя Александра Шалина, обвиняемого в педофилии. Меры безопасности усилили из‑за опасений массовых беспорядков: десятки местных жителей пришли поддержать мужчину, которого считают оговоренным. Об этом сообщает программа "Кстати" (16+).

Напомним, мужчину судят по заявлению бывшей жены и падчерицы. По версии обвинения, он на протяжении нескольких лет якобы насиловал дочь супруги от первого брака. Сам мужчина вину отрицает и с 2024 года находится в СИЗО.

История получила широкий резонанс два года назад. В апреле 2024 года жительница Дивеева обратилась в СМИ и публично заявила о многолетнем насилии над дочерью в возрасте с девяти до тринадцати лет. Ее бывший муж — местный бизнесмен и владелец таксомоторной компании.

Это был второй брак для обоих. У мужчины был взрослый сын, у женщины — две дочери, а в браке родился общий сын. После развода бывшая жена с детьми продолжала жить в доме мужчины, так как другого жилья у них не было.

Позже женщина попыталась обвинить старшего сына бывшего мужа в избиении. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она сама наносила себе удары молотком. Обвинения признали клеветой, женщину оштрафовали на тысячу рублей.

После этого она уехала с детьми в Москву. В январе этого года женщина утопила в ванной их общего сына. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", она арестована. Тело мальчика забрали родственники отца и похоронили в Дивееве.

Для многих местных жителей, которые и так не верили в виновность мужчины, эта трагедия стала дополнительным аргументом в пользу версии об оговоре. Они считают, что обвинения против Шалина основаны исключительно на показаниях бывшей жены и ее дочери.

Перед очередным заседанием суда у здания собрались десятки человек, однако полиции запретила им приближаться к суду. Были выставлены патрули и экипажи ДПС.

Заседание проходит в закрытом режиме, журналистов в зал не допустили. Родные подсудимого сообщили, что мужчина уже знал об убийстве сына, был подавлен и почти не разговаривал.

