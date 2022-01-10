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Происшествия

Пять уголовных дел возбуждено в отношении директора управляющей компании в Кстовском районе за долги за тепло

03 марта 2022 11:22  [107] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять уголовных дел возбуждено в отношении директора управляющей компании в Кстовском районе за долги за тепло. Об этом сообщили в Нижегородском филиале АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, за это нарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет по статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

Заявление в правоохранительные органы о проведении проверки действий руководства УК направил Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги по отоплению и горячей воде.

Руководитель УК не оплачивал потребленный энергоресурс с 2019 года. Общая сумма просуженной задолженности УК за тепловую энергию и горячее водоснабжение составляет более 500 тысяч рублей.

В период с 2020 по 2021 гг. в адрес управляющей компании суд вынес несколько предписаний о необходимости погашения задолженности перед поставщиком услуги. Однако решения не были исполнены.

"Возбуждение уголовного дела – вынужденная мера. Не затягивайте с погашением долга и не доводите дело до суда. Недобросовестное исполнение обязанностей, которые берут на себя руководители управляющих организаций при управлении многоквартирным домом, может привести к очень серьезным последствиям", - подчеркнула директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

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Теги:
Т Плюс
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