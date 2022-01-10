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Общество

"Росгосстрах": все туристы за рубежом получают необходимую медицинскую помощь

03 марта 2022 12:37  [36] Общество

Фото: пресс-служба компании

ПАО СК "Росгосстрах" информирует, что все оформленные в компании договоры страхования выезжающих за рубеж сохраняют свою силу. "Росгосстрах" в полной мере выполняет все взятые на себя перед клиентами обязательства. Ассистанские организации за рубежом, сотрудничающие с "Росгосстрахом", организовывают застрахованным качественную медицинскую помощь в полном соответствии с условиями заключенного договора и правилами страхования.

При этом в компании не отмечают роста страховых событий по полисам путешественников. Количество обращений от застрахованных за медицинской помощью в целом не превышает обычного для этого времени года уровня. Есть небольшое увеличение числа обращений, связанных с задержками и отменами рейсов авиакомпаний. Эти заявления "Росгосстрах" рассматривает в оперативном режиме.

"Нашей первостепенной задачей является обеспечение устойчивого и бесперебойного обслуживания клиентов компании. Наши партнеры из компании Global Voyager Assistance увеличили число координаторов оказания медицинской помощи, все подразделения работают в круглосуточном режиме, обеспечивая решение всех возникающих вопросов, в том числе, связанных с беспокойством туристов, находящихся в других странах", — отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Ассистансные компании наблюдали единичные случаи отказа отдельных медицинских организаций в Великобритании, Польше и Таиланде в оказании медуслуг по гарантийным обязательствам, но все заявления клиентов были оперативно урегулированы.

"Наши партнеры справляются в полном объёме с оказанием российским путешественникам необходимой медицинской помощи", — подчеркивает Ольга Купцова.

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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Теги:
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