Пункты проката товаров для новорожденных начали работать в Выксе и Сарове

26 декабря 2025 08:56 Общество
Фото: минсоцполитики Нижегородской области

В Выксе и Сарове открылись пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Для их оснащения были приобретены кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла, автолюльки и другие вещи, которые востребованы в первые месяцы и годы жизни ребенка.

Прокат предметов для новорожденных является одной из пяти мер поддержки так называемого "демографического меню" Минтруда России, предоставленных региону. Работа таких пунктов организована в рамках национального проекта "Семья". Всего в 2025 году в Нижегородской области было открыто 21 подобное пространство.

В Выксе пункт проката открылся 16 декабря на базе Комплексного центра соцобслуживания населения в микрорайоне Гоголя, 48а. Для него закупили почти 370 вещей. 

По словам директора Комплексного центра социального обслуживания населения Марины Потаповой, уже в день открытия с семьями было заключено 15 договоров, а в пользование выдано 42 предмета для детей. Наибольшим спросом в первый день пользовались прогулочные коляски, стульчики для кормления, автокресла и автолюльки. При закупке был сделан акцент на высокое качество товаров, и семьи уже успели дать много положительных отзывов, подчеркнула Потапова. 

В Сарове пункт проката открылся 25 декабря. Он работает на базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу улица Шверника, 11. Для этого пункта было приобретено 230 различных товаров для детей.

Услугами проката могут воспользоваться граждане РФ имеющие место жительства или пребывания на территории Нижегородской области и воспитывающие детей в возрасте до трех лет. При этом семья должна относиться к одной из следующих категорий: многодетные семьи, одинокие матери, студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с низким уровнем дохода, молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, а также семьи участников СВО. При обращении в пункт проката необходимо предоставить документы, подтверждающие право на получение услуги.

В минсоцполитики региона обратили внимание, что воспользоваться услугами пунктов проката могут семьи не только из тех муниципалитетов, где они открыты, но и из других населенных пунктов области. Срок аренды предметов определяется в зависимости от их назначения. С начала года услугами проката уже воспользовались около тысячи семей региона.

Нацпроект "Семья" реализуется с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Новый нацпроект стал продолжением ранее действовавших проектов "Демография" и "Культура" и направлен на всестороннюю поддержку семей, расширение мер соцпомощи, создание условий для активного долголетия старшего поколения, а также обеспечение доступной и качественной медпомощи.

Напомним, в декабре аналогичные пункты заработали в Кстовском районе и Дзержинске.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

