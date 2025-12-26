Выяснилось, какой будет погода в январе в Нижегородской области

Средняя температура воздуха в январе в Нижегородской области, по предварительным данным, составит от -7 до -11°С. Предварительный прогноз Гидрометцентра опубликован на сайте регионального МЧС.
Синоптики отмечают, что температурный фон в целом прогнозируется в пределах климатической нормы. При этом на западе области воздух может быть на 1°С теплее обычного.
По количеству осадков нормой для региона называют 35-50 мм. На севере Нижегородской области в январе значения ожидаются выше средних, а на юге объем выпавшего снега должен остаться в пределах нормы.
Также жителей региона предупредили о возможном гололеде и сильном ветре. Не исключаются и аномальные холода с метелями — такие явления могут привести к чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что в конце декабря в Нижегородской области ожидается потепление.
Также ученый-фенолог заявил, что морозы на Новый год стали редкостью.
