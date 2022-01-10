Нижегородский цирк проводит благотворительную акцию "Счастливая мама" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский цирк проводит благотворительную акцию "Счастливая мама". Об этом сообщает пресс-служба цирка.

Согласно информации, участницы акции – мамы, воспитывающие 10 и более детей.

7 марта во время представления "Песчаная сказка" на манеже цирка состоится торжественное награждение матерей-героинь.

В поздравлении примет участие министр социальной политики - Наталья Исаева, первый заместитель министра культуры - Наталья Суханова и директор Нижегородского цирка – Алена Кирилова.

Многодетные семьи получат бесплатные пригласительные билеты в цирк на шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" в удобное для них время в течение всего марта и апреля.

"Воспитание детей – большая радость, а одновременно и большой труд. Хочется подарить российским многодетным мамам возможность расслабиться, отдохнуть в цирке. Уверена, яркое представление вдохновит и родителей, и детей. И вместе они проведут отличный день, пополнят копилку приятных семейных воспоминаний", – сказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.