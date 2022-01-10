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Нижегородский цирк проводит благотворительную акцию "Счастливая мама". Об этом сообщает пресс-служба цирка.
Согласно информации, участницы акции – мамы, воспитывающие 10 и более детей.
7 марта во время представления "Песчаная сказка" на манеже цирка состоится торжественное награждение матерей-героинь.
В поздравлении примет участие министр социальной политики - Наталья Исаева, первый заместитель министра культуры - Наталья Суханова и директор Нижегородского цирка – Алена Кирилова.
Многодетные семьи получат бесплатные пригласительные билеты в цирк на шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" в удобное для них время в течение всего марта и апреля.
"Воспитание детей – большая радость, а одновременно и большой труд. Хочется подарить российским многодетным мамам возможность расслабиться, отдохнуть в цирке. Уверена, яркое представление вдохновит и родителей, и детей. И вместе они проведут отличный день, пополнят копилку приятных семейных воспоминаний", – сказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.
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