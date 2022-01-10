Нижегородстат: среднемесячный доход жителей региона в 2021 году составлял более 37 тысяч рублей в месяц Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Нижегородстата озвучили предварительные данные о денежных доходах населения Нижегородской области в 2021 году.

Согласно информации, среднедушевой денежный доход населения в 2021 году составил 37 575 рублей в месяц.

Как отметили в Нижегородстате, этот показатель увеличился на 11,7% по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2021 году увеличились на 3,9%, по сравнению с 2020-м.

Напомним, с 1 января 2022 года размер МРОТ в России составляет 13 890 рублей в месяц. В 2021 году эта денежная величина была установлена в размере 12 792 рублей.