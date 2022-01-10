Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2022 14:30  [1] Нижегородстат: среднемесячный доход жителей региона в 2021 году составлял более 37 тысяч рублей в месяц
04 марта 2022 14:10  [56] Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области
04 марта 2022 13:53  [82] Арест автомобилей такси, работающих без разрешения, планируют ввести в Нижегородской области
04 марта 2022 13:24  [94] Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть в первом квартале 2022 года
04 марта 2022 13:14  [90] Евгений Люлин поздравил жительниц Дзержинска с наступающим международным женским днем
04 марта 2022 12:46  [100] Подведены итоги VII спартакиады АПЗ
04 марта 2022 12:36  [117] Заксобрание Нижегородской области создало Telegram-канал
04 марта 2022 12:15  [136] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 марта
04 марта 2022 12:07  [138] Более 500 млн рублей направят на реконструкцию и строительство котельных в Нижнем Новгороде
04 марта 2022 11:38  [143] Игорь Тюрин: "Наша страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания"
Общество

Нижегородстат: среднемесячный доход жителей региона в 2021 году составлял более 37 тысяч рублей в месяц

04 марта 2022 14:30  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Нижегородстата озвучили предварительные данные о денежных доходах населения Нижегородской области в 2021 году.

Согласно информации, среднедушевой денежный доход населения в 2021 году составил 37 575 рублей в месяц.

Как отметили в Нижегородстате, этот показатель увеличился на 11,7% по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2021 году увеличились на 3,9%, по сравнению с 2020-м.

Напомним, с 1 января 2022 года размер МРОТ в России составляет 13 890 рублей в месяц. В 2021 году эта денежная величина была установлена в размере 12 792 рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Зарплата Нижегородстат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph