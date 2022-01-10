Судебные приставы запустили флешмоб в поддержку российских военнослужащих

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Федеральная служба судебных приставов запустила флешмоб в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на Украине. Об этом сообщили пятницу в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.
Отмечается, что флешмоб #МЫ_С_ВАМИ организован в поддержку российских военнослужащих, выполняющих свой служебный долг.
Ранее в Нижнем Новгороде уже прошло несколько похожих акций.
Так 4 марта более 20-ти машин проехали по центральным улицам города с флагами РФ, ДНР и ЛНР в поддержку Донбасса. А затем, на парковке стадиона "Нижний Новгород" машины выстроились в букву Z.
Кроме того, накануне волонтёры, ветераны, патриотические и общественные организации провели флешмоб в поддержку российских военнослужащих. Участники акции выстроились на территории Парка Победы в букву Z - "За Победу" - в цветах российского триколора.
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