Судебные приставы запустили флешмоб в поддержку российских военнослужащих Общество

Фото: УФССП России по Нижегородской области

Федеральная служба судебных приставов запустила флешмоб в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на Украине. Об этом сообщили пятницу в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.

Отмечается, что флешмоб #МЫ_С_ВАМИ организован в поддержку российских военнослужащих, выполняющих свой служебный долг.

Ранее в Нижнем Новгороде уже прошло несколько похожих акций.

Так 4 марта более 20-ти машин проехали по центральным улицам города с флагами РФ, ДНР и ЛНР в поддержку Донбасса. А затем, на парковке стадиона "Нижний Новгород" машины выстроились в букву Z.

Кроме того, накануне волонтёры, ветераны, патриотические и общественные организации провели флешмоб в поддержку российских военнослужащих. Участники акции выстроились на территории Парка Победы в букву Z - "За Победу" - в цветах российского триколора.