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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Январские морозы до -19° ударят в Нижегородской области на этой неделе

07 марта 2022 12:20  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На этой неделе погода продемонстрирует, что март является, по сути, зимним месяцем - по крайней мере, первая его половина. Синоптики прогнозируют так называемое "ультраполярное вторжение", когда днём будет стоять устойчивый "минус", а по ночам температура будет опускаться к январским значениям.

Днём 7 марта столбики термометров будут показывать около -3...-4°, ветер слабый, атмосферное давление немного ниже нормы. По региону пройдут умеренные снегопады. К вечеру похолодает до -8°, а ночью - до -11°.

В праздничный день 8 марта атмосферное давление пойдёт на повышение, небо прояснится, выглянет яркое солнце. Но только вот воздух оно не прогреет: температура опустится ещё ниже, да и северо-восточный ветер усилится до 4-5 м/с. Утром -10...-12°, днём -8...-10°. Вечером мороз окрепнет до -13°, а ночью похолодает до -15...-18°.

В среду 9 марта и в четверг 10 марта атмосферное давление поднимется выше нормы - до 768 мм рт.ст., поэтому будут стоять ясные морозные дни. Температура будет колебаться от -8° до -14° днём и от -15° до -19° ночью.

В пятницу погода также особо не изменится, только ветер стихнет до 1 м/с.

И только в выходные на фоне пасмурной погоды в Нижегородской области потеплеет - но максимум до 0...-2° в дневные часы.

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Теги:
Морозы Погода
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