Теплоэнерго
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
07 марта 2022 15:36  [37] Спрос на цифровые карты "Мир" ВТБ вырос в 7 раз
07 марта 2022 10:05  [183] ВТБ продолжает обслуживание карт Visa и Mastercard в России
05 марта 2022 17:50  [640] Офисы ВТБ продолжат обслуживание клиентов в выходные
05 марта 2022 17:40  [515] Наталья Смирнова возглавила объединенный блок обслуживания и продаж банка "Открытие"
05 марта 2022 15:47  [437] ВТБ зачислил компаниям более 110 млрд зарплатных средств за две недели
05 марта 2022 15:02  [422] ВТБ присоединится к новым мерам господдержки предпринимателей
05 марта 2022 13:32  [479] Правительство Нижегородской области и IT-компании формировали пакет мер по поддержке отрасли
05 марта 2022 13:16  [455] ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 2 трлн рублей
05 марта 2022 12:47  [472] "Ростелеком": В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются
05 марта 2022 12:25  [440] Банк "Открытие" снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компаний
Бизнес

Спрос на цифровые карты "Мир" ВТБ вырос в 7 раз

07 марта 2022 15:36  [37] Бизнес

ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет магазинах и онлайн сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard и для онлайн покупок открыть цифровую карту "Мир".

Общее количество карт "Мир", выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам.

Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и за рубежом: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кырыгзстане, Таджикистане.

ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах - как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph