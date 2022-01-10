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Общество

Нижегородцы могут принять участие в международном конкурсе рисунков "Открытка Победы"

10 марта 2022 10:27  [46] Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы могут принять участие в международном конкурсе рисунков "Открытка Победы". Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Согласно информации, конкурс запущен Музеем Победы совместно с Российским движением школьников и движением "ЮНАРМИЯ".

Участие могут принять все желания, нарисовав поздравительную открытку к 9 мая. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях - 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).

Также сообщается, что все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля. До 30 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации "Приз зрительских симпатий". 

Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат сертификаты от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы от партнеров конкурса.

Более подробную информацию можно найти на сайте.

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Теги:
Конкурсы Музеи
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