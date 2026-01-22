Бумажные маршрутные карты отменят в Нижегородской области

О предстоящем упразднении бумажных маршрутных карт и таких же свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок в Нижегородской области стало известно в ходе заседания комитета ЗСНО по транспорту 22 января, передает НИА "Нижний Новгород".
Как пояснил председатель комитета Владимир Солдатенков, данное изменение связано с процессом цифровой трансформации и соответствующими поправками в федеральное законодательство. Вся необходимая информация будет храниться в электронной форме.
Предполагается, что соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Депутаты одобрили предложенные поправки.
Ранее сообщалось, что нижегородским перевозчикам за 2025 год выписали штрафов на 2,9 млн рублей. Кроме того, стали известны наиболее распространенные нарушения у МП "Нижегородпассажиравтотранс" по итогам 2025 года.
