Общество

Бумажные маршрутные карты отменят в Нижегородской области

22 января 2026 14:28 Общество
Бумажные маршрутные карты отменят в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

О предстоящем упразднении бумажных маршрутных карт и таких же свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок в Нижегородской области стало известно в ходе заседания комитета ЗСНО по транспорту 22 января, передает НИА "Нижний Новгород".

Как пояснил председатель комитета Владимир Солдатенков, данное изменение связано с процессом цифровой трансформации и соответствующими поправками в федеральное законодательство. Вся необходимая информация будет храниться в электронной форме.

Предполагается, что соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Депутаты одобрили предложенные поправки.

Ранее сообщалось, что нижегородским перевозчикам за 2025 год выписали штрафов на 2,9 млн рублей. Кроме того, стали известны наиболее распространенные нарушения у МП "Нижегородпассажиравтотранс" по итогам 2025 года.

автобусы маршруты Общественный транспорт
