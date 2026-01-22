Бумажные маршрутные карты отменят в Нижегородской области Общество

О предстоящем упразднении бумажных маршрутных карт и таких же свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок в Нижегородской области стало известно в ходе заседания комитета ЗСНО по транспорту 22 января, передает НИА "Нижний Новгород".

Как пояснил председатель комитета Владимир Солдатенков, данное изменение связано с процессом цифровой трансформации и соответствующими поправками в федеральное законодательство. Вся необходимая информация будет храниться в электронной форме.

Предполагается, что соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Депутаты одобрили предложенные поправки.

