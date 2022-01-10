Необходимые изменения в сфере поддержки многодетных семей обсуждают в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

На площадке регионального Штаба общественной поддержки "Единой России" состоялся круглый стол по теме: "Социальная поддержка многодетных семей. Предложения по совершенствованию правоприменительной практики". В дискуссии приняли участие депутаты областного парламента, представители министерства социальной политики, общественных организаций и многодетных семей.

Вопросам материнства и детства уделяется огромное внимание в народной программе "Единой России", отметила модератор дискуссионной площадки, председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.

"Для многодетных и приемных семей предусмотрены как федеральные, так и региональные меры поддержки. Тем не менее, практика показывает, что есть необходимость совершенствования законодательной базы, изучения правоприменительной практики, обозначения проблемных точек, на которые стоит обратить внимание, чтобы каждая семья получила реальную и необходимую помощь", - сказала она.

За последние десять лет число многодетных семей в Нижегородской области выросло почти в 2,5 раза, сегодня в регионе проживает более 28 тысяч таких семей. Для них предоставляются более 20 мер социальной поддержки федерального и регионального уровней.

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева сообщила, что в регионе начал работать аналитический центр "Лаборатория демографии". Эксперты и специалисты центра проводят мониторинг демографической ситуации, анализ эффективности реализации мер социальной поддержки, систематизируют проблемы, с которыми сталкиваются семьи с детьми.

"На основе проведенного исследования мы планируем разработать региональную программу, в которой будут отражены конкретные решения и четкие механизмы по повышению эффективности мер поддержки, перестраиванию рабочих процессов для улучшения демографической ситуации. Планируется, что программа будет состоять из трех основных блоков: повышение доступности и качества медицинской помощи, здоровьесбережение; социальная поддержка семей с детьми; укрепление ценностей семьи в обществе", - пояснила министр соцполитики.

По словам Натальи Исаевой, демографическая политика должна быть направлена не только на поддержку уже существующих многодетных семей, но и в том числе на то, чтобы как можно больше родителей принимали решение стать многодетными.

Согласно статистике, которую привел координатор региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Шамиль Мансуров, по количеству обращений категория "многодетные семьи" одна из самых многочисленных – порядка 10% от общего числа. В основном они касаются соцподдержки, обучения детей, получения медицинских услуг. Среди частных есть системные вопросы, связанные с совершенствованием федерального и регионального законодательства.

Как отметили участники, важным решением, которого ждут во всех регионах, будет принятие федерального закона о статусе многодетной семьи, определение единого стандарта мер поддержки, действующего по всей стране, наряду с региональными мерами.

Кроме того, по мнению общественников, необходимо уделять особое внимание поддержке отцовства. Они отметили, что в 2021 году президент Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" учредить День отца. Представители общественных организаций предложили на уровне региона наравне с почетным знаком "Материнская слава" учредить знак для многодетных отцов.

Также участники дискуссии обратили особое внимание на вопросы обеспечения жильем молодых и многодетных семей, детей-сирот.

Разговор получился, по мнению собравшихся, весьма конструктивным, были обозначены направления дальнейшей работы.

По итогам заседания принята резолюция, в которую вошли озвученные предложения и инициативы, в числе которых – разработка программы по обеспечению жильем молодых семей, расширение возможностей льготной ипотеки для многодетных семей, предоставление жилищного сертификата детям-сиротам. Кроме того, общественники предложили провести мониторинг реализации в регионе закона о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков.