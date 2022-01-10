Более 50 команд из Нижегородской области подали заявки на участие во всероссийской смене "Содружество Орлят России" Общество

Более 50 команд из Нижегородской области подали заявки на участие во всероссийской смене "Содружество Орлят России", сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день заявки подали 54 команды школьников и педагогов из 27 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области.

Нижегородцы лидируют по количеству поданных заявок.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, заявочная кампания проходила с 21 по 25 февраля 2022 года.

С 9 по 11 марта командам необходимо онлайн, в формате интеллектуально-творческой игры, продемонстрировать свои знания и умения, полученные в ходе выполнения заданий четырех треков программы "Орлята России".

Лидеры отбора станут участниками тематической смены "Содружество Орлят России", которая пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" с 13 по 26 мая 2022 года.

По словам регионального координатора всероссийского проекта "Навигаторы детства" и председателя нижегородского отделения Российского движения школьников Вячеслава Амосова, всероссийская смена - это уникальная возможность для школьников и педагогов быть в федеральной повестке самого масштабного проекта страны.

Подробная информация о конкурсном отборе размещена на официальном сайте Российского движения школьников: https://рдш.рф/competition/817 и странице Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области: https://www.association52.org/navigatory52.

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов.