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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Более 50 команд из Нижегородской области подали заявки на участие во всероссийской смене "Содружество Орлят России"

10 марта 2022 16:30  [50] Общество

Более 50 команд из Нижегородской области подали заявки на участие во всероссийской смене "Содружество Орлят России", сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день заявки подали 54 команды школьников и педагогов из 27 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области.

Нижегородцы лидируют по количеству поданных заявок.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, заявочная кампания проходила с 21 по 25 февраля 2022 года.

С 9 по 11 марта командам необходимо онлайн, в формате интеллектуально-творческой игры, продемонстрировать свои знания и умения, полученные в ходе выполнения заданий четырех треков программы "Орлята России".

Лидеры отбора станут участниками тематической смены "Содружество Орлят России", которая пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" с 13 по 26 мая 2022 года.

По словам регионального координатора всероссийского проекта "Навигаторы детства" и председателя нижегородского отделения Российского движения школьников Вячеслава Амосова, всероссийская смена - это уникальная возможность для школьников и педагогов быть в федеральной повестке самого масштабного проекта страны.

Подробная информация о конкурсном отборе размещена на официальном сайте Российского движения школьников: https://рдш.рф/competition/817 и странице Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области: https://www.association52.org/navigatory52.

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов.

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Теги:
Нацпроект Образование Школы
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