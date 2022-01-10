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Общество

Нижегородский водоканал заканчивает работы на водопроводе в Зелёном городе

10 марта 2022 18:18  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский водоканал заканчивает работы по перекладке водопровода в Зелёном городе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря выполненным работам будет обеспечено бесперебойное водоснабжение более 15 социальных объектов в Зелёном городе - школ, домов-интернатов для престарелых людей и инвалидов, санаториев, а также более 300 жилых домов. Это более 80% потребителей посёлка.

Как рассказали в водоканале, перекладка водопровода диаметром 315 мм проводится методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет не рыть траншеи и таким образом снизить неудобство для местных жителей. Кроме того, благодаря отсутствию раскопок не нарушается благоустройство территории.

В частности, для замены более 500 м водопровода были оборудованы только 6 котлованов. При этом новая труба протаскивалась под землёй.

Начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин отметил, что во время перекладки водопровода Зелёный город обеспечивается водой по временной схеме.

Представитель компании рассказал, что стальной водопровод здесь был проложен в 1988 году, и на этом участке случалось до десяти аварийных ситуаций в год. Поэтому было принято решение о замене водопровода на современный полиэтиленовый, срок службы которого составляет более 50 лет. Кроме того, была произведена замена регулятора, который исключит скачки давления.

По словам Алексея Доронина, уже на следующую неделе планируется переключение с временного трубопровода на вновь проложенный.

В Нижегородском водоканале подчеркнули, что все работы по перекладке ведутся собственными силами без привлечения подрядчиков. Это позволяет более эффективно планировать работы и контролировать выполнение.

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Теги:
Водоканал водопровод Зелёный город
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