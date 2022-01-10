Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
11 марта 2022 15:03  [63] "Ростелеком-Солар": с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес
11 марта 2022 13:48  [123] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин провел встречу с предпринимателями
11 марта 2022 12:26  [134] Банк "Открытие": в России есть эффективные инструменты для поддержки ипотечных заемщиков
11 марта 2022 11:33  [188] Гранты и субсидии предпринимателям увеличат в Нижнем Новгороде
11 марта 2022 11:11  [176] ВТБ разъяснил правила использования карт с истекшим сроком действия
10 марта 2022 18:36  [375] Клиенты ВТБ в 5 раз увеличили спрос на обезличенные металлические счета
10 марта 2022 18:05  [372] Банк "Открытие" предоставит предпринимателям отсрочку по кредитам
10 марта 2022 16:54  [291] ПСБ готов в максимально короткие сроки масштабировать меры господдержки населения и бизнеса
10 марта 2022 15:43  [779] Нижегородский завод Heineken продолжит работу в штатном режиме
10 марта 2022 15:07  [278] ВТБ принял около 300 заявок на кредитные каникулы по новым госпрограммам поддержки
Бизнес

"Ростелеком-Солар": с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес

11 марта 2022 15:03  [63] Бизнес

Фото: Ростелеком-Солар

Специалисты "Ростелеком-Солар" отмечают значительный рост DDoS-атак в коммерческом сегменте: с 1 по 10 марта здесь зафиксировано и отражено свыше 1100 таких атак, что уже превышает показатели за весь февраль.

Как рассказали в пресс-службе компании, наиболее атакуемым бизнес-сегментом являются банки, где выявлено свыше 450 атак, что более чем в 4 раза превышает показатели февраля. При этом главной мишенью злоумышленников по-прежнему остаются ресурсы органов власти. Только за прошедшие трое суток на один из госпорталов совершено около 1700 DDoS-атак.

Еще 22-23 февраля эксперты "Ростелеком-Солар" отметили повышенную активность на хакерских форумах. А уже 25 февраля начались массовые атаки на интернет-ресурсы госвласти. Число атак в сотни раз превышало обычные показатели, а их мощность была в 2–3 раза выше. Наряду с этим трендом в марте начался заметный рост атак на бизнес и в первую очередь на банковский сектор. В целом DDoS осуществляется непрерывно: один ресурс могут атаковать в течение 12–14 часов. Географически большая часть атак идет с IP-адресов США.

"В случае с DDoS речь идет не о взломе того или иного портала, а только о его доступности – данным пользователей ничто не угрожает. Об этом важно помнить, чтобы не поддаваться на провокации хакеров, – подчеркнул руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании "Ростелеком-Солар" Егор Валов. – Мы непрерывно и в беспрецедентно сжатые сроки адаптируем механизмы защиты под быстро меняющиеся векторы атак – соответствующие меры сегодня принимаются в течение десятков минут. В ходе этого противостояния пользователи могут замечать временные перебои в работе интернет-ресурсов, но через короткое время ресурсы возвращаются к обычному режиму работы".

Сегодня "Ростелеком-Солар" обеспечивает защиту от DDoS для более 400 компаний и организаций из госсектора, банков, ТЭК, промышленности, ритейла и др. отраслей. Среди защищаемых объектов – большое количество ключевых российских интернет-ресурсов. Центр противодействия кибератакам Solar JSOC (а это свыше 400 специалистов по кибербезопасности) работает в круглосуточном режиме.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Интернет Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph