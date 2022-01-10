Потепление до +2° ожидается в Нижегородской области на текущей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Потепление до +2° ожидается в Нижегородской области на текущей неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, -2..-4°, ветер северо-западный, умеренный.

Вечером прогнозируется также небольшой снег. Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка, температура -3..-5°. Давление немного выше нормы.

Во вторник в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -3..-5°, ветер северо-восточный, умеренный.

16 марта в Нижегородской области ожидается малооблачная погода. Ночью похолодает до -10..12°, днем столбики термометров поднимутся до отметки в -3..-5°. Аналогичная погода ожидается и 17 марта.

К концу недели в регионе относительно потеплеет. Так, днем 18 марта температура воздуха будет составлять -1..+1°, ветер слабый.

19 марта в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -4..-6°, днем 0..+2°, ветер слабый.

20 марта ожидается малооблачная погода; ночью и днем -1..+1°, ветер западный, умеренный.