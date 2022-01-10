Теплоэнерго
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2022 10:00  [50] Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
14 марта 2022 09:16  [118] Потепление до +2° ожидается в Нижегородской области на текущей неделе
13 марта 2022 17:27  [532] Официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоится 22 апреля
13 марта 2022 16:36  [402] Катки на Нижегородской ярмарке и в парке "Швейцария" завершают свою работу
13 марта 2022 13:52  [495] Ограничение скорости движения электросамокатов в Нижнем Новгороде продлят в новом сезоне
13 марта 2022 12:47  [496] Всего 1107 человек заболело COVID-19 в Нижегородской области на 13 марта
13 марта 2022 12:13  [454] Инженерно-творческий фестиваль "ТехноСтрелка" пройдёт в Нижнем Новгороде 21-24 апреля
13 марта 2022 11:11  [558] Более 2000 вынужденных переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР примет Нижегородская область
13 марта 2022 09:35  [474] Дни профориентации пройдут в четырёх муниципалитетах Нижегородской области 16 и 18 марта
12 марта 2022 16:56  [587] Instagram с 14 марта будет заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ
Общество

Потепление до +2° ожидается в Нижегородской области на текущей неделе

14 марта 2022 09:16  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Потепление до +2° ожидается в Нижегородской области на текущей неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, -2..-4°, ветер северо-западный, умеренный.

Вечером прогнозируется также небольшой снег. Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка, температура -3..-5°. Давление немного выше нормы.

Во вторник в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -3..-5°, ветер северо-восточный, умеренный.

16 марта в Нижегородской области ожидается малооблачная погода. Ночью похолодает до -10..12°, днем столбики термометров поднимутся до отметки в -3..-5°. Аналогичная погода ожидается и 17 марта.

К концу недели в регионе относительно потеплеет. Так, днем 18 марта температура воздуха будет составлять -1..+1°, ветер слабый.

19 марта в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -4..-6°, днем 0..+2°, ветер слабый.

20 марта ожидается малооблачная погода; ночью и днем -1..+1°, ветер западный, умеренный.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph