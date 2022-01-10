Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации, cоответствующее решение в конце февраля принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в настоящее время это решение носит сугубо технический характер, так как ни одна авиакомпания еще не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Тем не менее, авиакомпаниям доступна квота в восемь полетов между странами. Так, открыты для авиакомпаний воздушные линии Москва - Денпасар с частотой три рейса в неделю (то есть всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной) ; Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой один рейс (то есть по два рейса в неделю на пару городов).

Ранее сообщалось, что прибывающие в Китай пассажиры могут завершить прохождение карантина, если два ПЦР-теста покажут отрицательный результат. После прохождения карантина прибывающим в КНР необходимо еще дважды сдать ПЦР-тест.

В свою очередь, власти Индонезии открыли для всех иностранцев курортный остров Бали. Руководство страны также приняло решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.

Напомним, в конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.