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Общество

Николай Золотых: "Борьба технологий по созданию фейков и их разоблачению – это соперничество пушки и брони"

14 марта 2022 18:15  [107] Общество
Николай Золотых

Николай Золотых

Фото: с сайта itmm.unn.ru

Директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ имени Н.И.Лобачевского, доктор физико-математических наук Николай Золотых рассказал о важности критического анализа информации в нынешних условиях информационной войны.

"Сложно предложить какую-то универсальную инструкцию, позволяющую отделять достоверную информацию от недостоверной. Технологии непрерывно развиваются, возможностей создавать различные фейки сейчас очень много. Это и deepfake-видео, когда лицо и мимика одного человека могут переноситься в видео с другим человеком и "прикрепляться" к нему. И технологии, позволяющие синтезировать голос определенного человека, причем сохранять его интонации: по сути, получается клонированный голос, который озвучивает тот или иной заданный текст. Таких технологий, основанных на использовании глубоких нейронных сетей, великое множество. В сети можно найти бесчисленные примеры шуточных картинок и видео, созданных демонстративно грубо, с ошибками, чтобы их недостоверность была очевидной, а есть специально сконструированные, качественно созданные фейки, цель которых – эмоционально поразить, создать ажиотаж вокруг какой-то темы, манипулировать сознанием. С развитием этих технологий развиваются и механизмы, позволяющие обнаружить подлог. Это тоже технологии, основанные на искусственном интеллекте, на нейронных сетях. Борьба технологий по созданию фейков в сети и технологий, разоблачающих эти фейки, – это соперничество пушки и брони. Это поле деятельности специалистов, и здесь гонка вооружений лишь наращивает темп", - рассказал Николай Золотых.

Он отметил, что неспециалисту определить качественно созданный обман практически невозможно.

"Что же делать? Главное, я думаю, включать критическое мышление. Не принимать информацию на веру, подвергать ее сомнению, анализировать, обращаться к разным источникам, причем надежным. Важно сохранять спокойствие, не допускать сильной эмоциональной реакции на увиденное или услышанное. Технологии будут совершенствоваться и дальше, это та реальность, в которой мы живем. Это неизбежно. Но в наших силах правильно реагировать на информацию, оценивать ее и действовать исходя из этой оценки", - добавил Николай Золотых.

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Теги:
Мнения Фейк
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