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Общество

НГХМ и центр "Вега" проводят обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья

15 марта 2022 10:00  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НГХМ и центр "Вега" проводят обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "Твой путь в искусство" дети с РАС занимаются с лучшими педагогами, учатся рисовать в разных техниках.

Программа занятий создана совместно с региональным центром развития талантов "Вега" и направлена на совершенствование у детей с ограниченными возможностями здоровья навыков художественного восприятия действительности в части сочинения собственного произведения, а также расширение кругозора в сфере изобразительного искусства.

Обучение проходит дважды в неделю в очной форме и позволяет участникам совершенствовать навыки владения кистью, расширить познания в области форм и объемов композиции, повысить уровень сенсомоторного развития средствами изобразительного искусства. По результатам программы все участники получат сертификаты от центра "Вега", а также возможность трудоустройства в учреждениях культуры.

"По итогам этого интенсива, который закончится в мае, мы уже сможем говорить о новом наборе и будем понимать, что сделали правильно, какие вещи стоит пересмотреть. Поэтому полноценный набор для детей с РАС будет уже в следующем году", - сообщил генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Следующим этапом программы станет разработка цикла занятий для глухих детей - художественно-одаренных учащихся Нижегородского интерната для глухих детей. А для художественно одаренных детей без ограничений будет создана программа, основанная на копировании произведений из собрания НГХМ. У детей появится возможность ознакомиться с шедеврами художественного искусства, они смогут освоить любую технику живописи, вдохновляясь не репродукциями, а оригиналами.

Проект "Твой путь в искусство" реализуется в рамках совместной программы развития и профессиональной поддержки талантливых детей и молодежи по направлению "Искусство" министерства культуры и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Программа предполагает расширение системы сопровождения и развития талантливых детей и молодежи с начальной школы до момента трудоустройства. Всем участникам программы будет оказано содействие при поступлении в учреждения дополнительного образования, образовательные учреждения культуры среднего и высшего звена.

Система, представленная в первых проектах, будет масштабирована на все сферы искусства и затронет все районы области.

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Теги:
Дети нгхм
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