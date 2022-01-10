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Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2022 года
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Общество

Житель Дзержинска оплатил долг за отопление и горячую воду в размере 96 тысяч рублей

15 марта 2022 16:31  [64] Общество

Фото: пресс-служба компании

Житель Дзержинска оплатил долг за отопление и горячую воду в размере 96 тысяч рублей, включая пени и судебные издержки. Об этом сообщили в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, он оплатил долг после уведомления от компании о том, что судебный приказ в отношении него направлен приставам для принудительного взыскания. Тем самым он избежал блокировки банковских счетов и ареста имущества.

С начала марта в рамках кампании "Внимание! Должник!" "ЭнергосбыТ Плюс" уведомил свыше 4 тысяч неплательщиков в Дзержинске и Кстове о направлении судебных приказов о принудительном взыскании направлены приставам. Это обозначает начало процедуры принудительного взыскания задолженности. Соответствующие уведомления об удержании денежных средств у неплательщиков направлены в службу судебных приставов, Пенсионный фонд, 63 банка, работодателям.

В настоящее время в отношении неплательщиков за отопление и горячую воду применяется упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. Заявления в суд направляются при наличии задолженности от двух месяцев. Помимо основного долга на должников ложатся дополнительные расходы: оплата пени, государственной пошлины и исполнительского сбора службы судебных приставов.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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