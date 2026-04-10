Почти 20 млн рублей выделили на световые шоу на стенах Нижегородского кремля Общество

На световые шоу на стенах Нижегородского кремля в 2026 году планируется потратить почти 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ НО "Нижегородский Кремль".

Световые шоу запланированы к ряду праздничных и событийных дат. Так, оформление фасада Дмитриевской башни ко Дню Победы оценили в 2,2 млн рублей, ко Дню народного единства — в 2,7 млн рублей, к мероприятию ЦИПР — в 3,7 млн рублей.

Ко Дню города светодизайн затронет участок кремлевской стены между Борисоглебской и Георгиевской башнями, а также внешний фасад Зачатьевской башни. На эти работы предусмотрено 3,55 млн рублей. Самой затратной станет новогодняя подсветка Дмитриевской башни — 7,84 млн рублей.



Напомним, в прошлом году на световые шоу в Нижегородском кремле закладывали 43 млн рублей. Тогда оформление готовили к восьми крупным событиям, включая День космонавтики, День Победы, конференцию "Цифровая промышленность", День России, День памяти и скорби, День города, День народного единства и Новый год.

Ранее сообщалось, что на декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и ко Дню России выделили почти 12 млн рублей.