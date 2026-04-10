Общество

Артём Сазонов: "Патриотизм начинается с обычных вещей"

10 апреля 2026 11:24 Общество
Артём Сазонов: Патриотизм начинается с обычных вещей

Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии проходит цикл патриотических встреч. Ветеран СВО Артём Сазонов проводит беседы со студентами Нижегородского института управления: делится личными впечатлениями, рассказывает о патриотическом проекте, который планируют реализовать в вузах региона.

Артём Сазонов – участник региональной программы «Герои. Нижегородская область». Проект реализуется с 2025 года НИУ Президентской академии совместно с КУПНО. Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона. Наставником Артёма Сазонова на проекте является директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

«Совместно с другими участниками проекта Артём работает над созданием общей методологии патриотического воспитания молодёжи. В рамках этого направления на него возложена особая миссия: адаптация ветеранов СВО и участников боевых действий, а также их вовлечение в работу с подрастающим поколением. Боевой опыт и вовлеченность Артёма в проект — это ключевой ресурс», - сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Артём поделился историей собственного пути. До СВО он успешно занимался бизнесом, а затем пришёл к решению участвовать в специальной военной операции: служил водителем, оператором БПЛА, а в конце службы – инструктором. Был ранен, но боевую задачу выполнил. За личное мужество и храбрость в боевых условиях награждён медалью «За храбрость» II степени.

«Что такое, по-вашему, патриотизм? Я полагаю, он начинается с обычных вещей. Перевести бабушку через дорогу, посадить дерево, убрать мусор, позаботиться о пожилом человеке. Я, мои коллеги осознаем, что реальное патриотическое воспитание, которое начинается с малого, – жизненно необходимо для страны. Мы хотим создать общую методологию такого воспитания с наставниками-ветеранами СВО в каждом вузе. Скоро запустим пилотный проект», - рассказал Артём Сазонов.

Артём Сазонов пообщался с ребятами, спросил, в частности, об их понимании патриотизма.

«Я полагаю, это, прежде всего, любовь к своей малой Родине. И я её ощущаю. И осознание того, что я могу участвовать в судьбе моей страны», – поделилась одна из студенток.

